نائب: وزارة الكهرباء تاخذ مخصصاتها المالية كاملة ولا مبرر لانقطاع التيار

أوضح النائب بهاء الدين النوري، الاحد، أن وزارة الكهرباء وحدها تتحمل مايحدث الان من أنقطاع التيار الكهربائي ونحن في شهر رمضان والصيف معاً.

وأكد النوري في تصريح لـ/ المعلومة / إن ”انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف لم يكن وليدة اللحظة وهناك سوء أدارة واضح من قبل وزارة الكهرباء وعدم عنايتها بالملف بشكل صحيح ولم تاخذ الامر بشكل جدي“.

وقال النوري، ”إن تخصيصات وزارة المالية كاملة ولا يوجد نقص بها وليس هناك عذر او مبرر لما يحدث حالياً “.

ولفت الى ان ”عدم وجود صيانة حقيقية بالمحطات او استثمار المشاريع او اكمالها منذ 2009 الى هذا اللحظة سبب مشاكل كبيرة“، مبيناً ”وجود الكثير من المشاريع منها مشروع محطة بسماية التي كان من المفترض ان تنتج 4500 ميكا واط لكنها اكتفت ب3000 ميكا واط وتركت 1500 وهذا يؤدي الى سوء أدارة واضح جداً “.