مجلس النواب يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول حادث مستشفى ابن الخطيب

اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، تشكيل لجن لتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب وقوع حادث مستشفى ابن الخطيب وجمع المعلومات والبيانات لعرضها خلال الجلسة الاستثنائية غداً الاثنين.

وذكر بيان صدر عن مجلس النواب أن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً مع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد".

وأضاف أن "الرئاسة قررت تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب وقوع الحادث والمقصرين، والمباشرة ميدانياً مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية يوم غد الاثنين والمخصصة لمناقشة الحادث".