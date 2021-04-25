الدفاع النيابية: واشنطن خالفت مواثيق الأمم المتحدة بتعاملها مع العراق

اكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، ان امريكا خالفت مواثيق وقوانين الامم في التعامل مع العراق.

وقال عضو اللجنة، النائب كاطع الركابي في حديث صحفي ان” امريكا خالفت كل المواثيق الدولية وأنظمة الامم المتحدة في تعاملها مع العراق وكأنه ضيعة امريكية”.

وأضاف انه” لابد أن تعلم الإدارة الامريكية وقوتها ان العراق بلد ذات سيادة وانظمة ولن يسمح ان تكون أرضه قاعدة عمليات عسكرية ضد الجيران كما لن يسمح ان تهاجم البلدان من داخل أراضيه”.

واشار الى ان” العراق يرفض ما تقوم به القوات الامريكية من عمليات داخل سفارتها في بغداد وتحويلها الى ثكنه عسكرية لارعاب الناس وتمثيلها مصد خطر لهم”