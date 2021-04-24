القوات الامنية تقتحم مناطق شمالي الرمادي

أفاد امر الفوج الاول في قيادة حشد الانبار العميد صلاح العيساوي، السبت، باقتحام مناطق يعتقد انها تضم بقايا لخلايا عصابات داعش الاجرامية في مناطق شمالي مدينة الرمادي.

وقال العيساوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد الشعبي شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق الرزازة باتجاه صحراء الثرثار شمالي مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بقايا لخلايا إرهابيي داعش في المناطق المستهدفة”.

واضاف ان “القوات الامنية طوقت المناطق المستهدفة وهي عبارة عن مناطق صحراوية ذات تضاريس معقدة تحوي مضافات وانفاق سرية للتنظيم الاجرامي ابان سيطرته على القضاء”.

يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد الشعبي تقوم بعمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من مدن الانبار بحثا عن بقايا خلايا ارهابي داعش.