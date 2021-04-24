مسؤول مكتب بدر في الانبار : الحشد تمكن من امريكا ومخططاتها في الانبار

أكد مسؤول مكتب بدر في الانبار، قصي الانباري، السبت، ان الحشد الشعبي تمكن من قطع جميع الإمدادات عن الخلايا النائمة في الانبار.

وقال الانباري في تصريح صحفي ان” قطعات الحشد الشعبي تمكنت من تجفيف منابع الخلايا الارهابية في المحافظة وقطعت عليهم كل نقاط الاتصال والتواصل وتم القضاء شبه الكامل عليها والسيطرة على اغلب الاماكن التي كانت تستخدمها ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي”.

وأضاف، انه” كما تم قطع جميع النقاط الحدودية التي كانت تستخدمها العناصر الارهابية المتسللة من المحافظات والحدود السورية الى الانبار بشكل كامل”.

واشار الى ان” الحشد في تلك المناطق استطاع افشال المخططات الامريكية بصد كل التحركات الارهابية المدعومة من القوات الاجنبية”