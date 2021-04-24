خبير أمني: على الحكومة أن لا تلعب دور الحماية لقوات دولة محتلة

شدد الخبير الأمني هيثم الخزعلي، السبت، على ضرورة التزام الحكومة بواجباتها بحفظ سيادة العراق وتنفيذ قرارات البرلمان بخصوص خروج القوات الامريكية .

وأوضح الخزعلي في تصريح صحفي أنه ”على الحكومة ان تبعد القوات الاجنبية ولا تاخذ دور الحماية لدولة محتلة تدخل ارض العراق خلافاً للقوانين والشعب والبرلمان الذي يمثله“.

وأكد الخزعلي، إن ”خلق نوع من الحماية للاحتلال هو ذريعة لمنع العمليات المقاومة“، مبيناً عند ”حدوث خطأ ما او تعارض من القوات الأمنية العراقية الذين يحمون القوات الاجنبية داخل العراق سيتخذ ذريعة لمهاجمة المقاومة“.

وذكر الخزعلي، أنه ”على الحكومة القيام بدورها وتطبيق قرار البرلمان وإخراج القوات الاجنبية“.