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"كشف قتلة الهاشمي" يفجّر سجالاً بين ملا طلال ويحيى رسول


تبادل الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول والمتحدث السابق باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، يوم السبت، الانتقادات والتعليقات الساخرة على وسائل الاعلام ومواقع التواصل بشأن حادثة مقتل الباحث والخبير الامني هشام الهاشمي.

وقال رسول في مقابلة متلفزة، "كان على احمد ملا طلال ان يكشف اسماء قتلة هشام الهاشمي بدلاً من التلويح بمسك رأس خيط الجناة".

وردّ ملا طلال في تغريدة على تويتر، ساخراً، "هذا شغلكم مو شغلي آني مهمتي تقتصر على توفير الكهرباء 24 ساعة وحصر السلاح بيد الدولة وانضمام العراق الى مجموعة الدول الصناعية السبع".

وكان احمد ملا طلال، قال يوم الاثنين، (14 / 9 9 2020) في مؤتمر مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء ، إنه "تم تحديد بعض الأشخاص المتهمين والتوصل الى بعض خيوط قضية في قضية اغتيال هشام الهاشمي"، مستدركا، "لايمكن ذكر تلك المعلومات او تفاصيل عن الاشخاص لانها أمور متعلقة بالتحقيق".

واغتال مسلحون مجهولون، الهاشمي، في تموز من العام الماضي، أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد.

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"كشف قتلة الهاشمي" يفجّر سجالاً بين ملا طلال ويحيى رسول
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