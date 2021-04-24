القبض على 44 متهماً وضبط اسلحة وعجلات في البصرة

اعلنت مديرية قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، عن القاء القبض على 44 متهماً خلال اليومين الماضيين.

المديرية قالت في بيان ان "مفارز افواج طوارئ شرطة البصرة بمساندة اقسام وشعب ومراكز المديرية تمكنت من القاء القبض على متهمين وضبط اسلحة وعجلات ودراجات نارية خلال اليومين الماضيين".

واضاف البيان ان "المفارز تمكنت من القاء القبض على (44) متهما مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بضمنهم بترويج المواد المخدرة، و(5)متشاجرين ومشتبه بهم، وضبط (١غم) مادة الكرستال المخدرة مع انبوبتين زجاجيتين للتعاطي، وكذلك ضبط ثلاث بنادق (M16 و BKC و كلاشنكوف) مع ٦ مخازن عتاد واطلاقات مختلفة، و (7) عجلات، و(106) دراجات نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".