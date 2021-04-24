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النائب فاضل الفتلاوي يكشف عن فساد بمجمعات سكنية في النجف الاشرف


كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الاحد، عن حالات فساد اداري في مجمعات سكنية في النجف ، لافتا الى إن واقع الاستثمار في المحافظة ضبابي جداً.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي إن ”هناك مجمعات سكنية في النجف الاشرف لهذا اللحظة لم تكتمل ويقوم المستثمر ببيعها على شكل قطع سكنية“ .

وأوضح الفتلاوي،  أن ”المستثمرين من أصحاب المشاريع المتلكئة يقومون ببيع الوحدة السكنية ثلاث مرات لغرض الاستفادة من واقع الاستثمار“.

ويذكر ان هيئة استثمار محافظة النجف سحبت 96 إجازة استثمارية خلال الأيام الماضية بسبب تلكؤ المستثمرين وفساد آخرين

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