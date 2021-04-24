النائب حسن سالم يتهم الحكومة بالتواطئ مع الاتراك لاجتياح شمال العراق

ادان النائب حسن سالم، السبت، الاجتياح التركي لشمال العراق والذي شمل مناطق كثيرة.

وقال سالم، في بيان إن “سكوت الحكومة العراقية عن احتلال تركيا لمناطق متينا وقنديل وافاسين وباسيان والزاب وقارادلالة على التواطئ مع الاتراك والقبول بهذه الاعتداءات ان لم يكن ترتيب مع حكومة الكاظمي”.

واعتبر ذلك “تقصيرا واضحا من الحكومة في واجباتها المنصوص عليها دستوريا “.

وطالب النائب حسن سالم الكتل السياسية بـ “تحمل مسؤولياتها تجاه الحكومة ومحاسبتها على هذا التقصير الذي يعد تعدي صارخ للسيادة العراقية”.