الصحة تمنح موافقتها لمختبرات أهلية "محدودة" لإجراء فحوصات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، منح موافقتها لمختبرات أهلية لإجراء فحوصات الـ PCR الخاصة بجائحة كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة منحت موافقات بعدد محدود مؤخراً لمختبرات أهلية في بغداد والمحافظات لإجراء فحوصات PCR الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم".
وأضاف، أن "الموافقة تمت مؤخراً ووفقا لضوابط صارمة ومتابعة دقيقة ومباشرة من دائرة التفتيش ودائرة الأمور الفنية وكل الجهات المعنية".
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