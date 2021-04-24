الكناني يتحدث عن ليلة التصويت على الموازنة: لو لم نحضر لحدثت الكارثة

بين عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، السبت، الاشكاليات التي حصلت خلال التصويت على الموازنة، مبينا ان حضور تحالفه في الجلسة كان مهما.

وقال الكناني في تصريح صحفي انه ” في تلك الليلة كانت لتحصل كارثة كبيرة بتمرير الموازنة دون الإشارة الى بعض الأمور التي تم تضمينها في الموازنة ولتم تجاهلها من قبل الحاضرين وتمرير الموازنة بالأمر الواقع”.

وأضاف، ان” حضور تحالف الفتح بكل مكوناته كان له دور في فرض الإرادة على بقية الكتل التي تريد استغلال فرصة غياب الفتح والعمل بالموازنة كيفما تشاء وباي طريقة تريد”.

وأشار الى ان” الفتح ساهم في تضمين الموازنة بالقوانين التي تخص الحشد الشعبي والمفسوخة عقودهم إضافة الى زيادة مفردات التموينية”.