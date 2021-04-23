الشيخ همام حمودي والسفير الايراني يؤكدان: العراق محور استقرار المنطقة ولاعب أساسي في صناعة السلام

استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اليوم سفير الجمهورية الاسلامية في بغداد السيد إيرج مسجدي الذي قدم لسماحته التهاني بنجاح أعمال المؤتمر العام للهيأة العامة واعادة انتخابه رئيسا للمجلس،

فيما قدم له الشيخ حمودي التعازي بوفاة اللواء محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس، مشيدا بما كان يتحلى به الفقيد من عقلية فذة ورؤى مخلصة لقضايا الأمة.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان تطور علاقات البلدين، وأوضاع المنطقة، مؤكدان أهمية العراق كمحور استقرار المنطقة، وأن مايتبناه من مبادرات إقليمية تؤكد مكانته كلاعب أساسي في صناعة السلام، ومستقبل شعوبها، مشيران الى ان وحدة الصف العراقي بكل مكوناته وإرادة أبنائه كفيلة بتحقيق التغيير الحقيقي الذي ينشده كل العراقيين.

كما تم استعراض مجريات المباحثات الايرانية النووية، والاصرار الايراني على الرفع الكامل للعقوبات عن الجمهورية الاسلامية، حيث وصف الشيخ حمودي ذلك بأنه "موقف مبدئي شجاع، أثبت من خلاله المفاوض الايراني انه النموذج الذي يجب الاحتذاء به في المنازعات الدولية وحفظ الحقوق السيادية الوطنية".