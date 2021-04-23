استشهاد خبير متفجرات بانفجار عبوة ناسفة في “الجيزاني” بديالى

اكد مدير ناحية العبارة في ديالى شاكر التميمي، الجمعة، استشهاد خبير متفجرات بانفجار عبوة ناسفة شرقي الناحية.

وقال التميمي في حديث صحفي ان” خبير متفجرات في شرطة ديالى استشهد بانفجار عبوة ناسفة اثناء محاولة تفكيكها قرب قرية الجيزاني شرقي العبارة”.

واضاف التميمي،ان” فرقة ميدانية من خبراء المتفجرات وصلت الى محيط قرية الجيزاني لتمشيطها قبل العثور على العبوة ومحاولة تفكيكها مؤكدا بان القرية استهدفت مساء يوم امس من قبل الارهابين ما ادى الى استشهاد واصابة 7 اشخاص اغلبهم من منتسبي القوى الامنية”.

وكانت قرية الجيزاني استهدفت مساء يوم امس بعبوتين ناسفتين وقناص