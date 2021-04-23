الاتصالات النيابية: جهات متنفذة متورطة بتهريب “سعات الانترنيت”

اكدت عضو لجنة الاتصالات النيابية النائب اقبال اللهيبي، الجمعة، بان جهات متنفذة متورطة بتهريب سعات الانترنيت.

وقالت اللهيبي في حديث صحفي ان” تهريب سعات الانترنيت من الظواهر السلبية التي لها تاثير سلبي على قطاع مهم جدا ويسبب في هدر اموال طائلة لخزينة الدولة”.

واضافت اللهيبي،ان” تهريب سعات الانترنيت مرتبط بجهات متنفذة في البلاد وانهائه صعب ويحتاج الى جهود اكبر في انهاء ظاهرة لها تداعيات سلبية في اتجاهات مختلفة”.

واشارت الى ان” تهريب سعات الانترتيت رغن انه يمثل خسارة مالية كبيرة لكنه في ذات الوقت يؤدي الى سوء الخدمات المقدمة للمواطنيين وضعف في الاشارة لافتة الى ان لجنتها داعمة لاي جهود حكومية في اتجاه انهاء تهريب الانترنيت في كل المحافظات دون استثناء”.

وكانت وزارة الاتصالات بدات قبل اشهر حملة اطلق عليها الصدمة في مواجهة حيتان تهريب سعات الانتريت وكان اول بداياتها في اطراف ديالى.