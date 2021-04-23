الشيخ جلال الدين الصغير : العراق بين ارادتين، ارادة جريمة السدير وقوى نهب الدولة وتآمرها على حماتها، وارادة وجيها بالحسين ع

التعليقات

أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ... الموضوع :

حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم

احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ... الموضوع :

الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم

رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ... الموضوع :

وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!

رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ... الموضوع :

صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!

عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ... الموضوع :

إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!

حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ... الموضوع :

الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها

رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ... الموضوع :

لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة

فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ... الموضوع :

هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين