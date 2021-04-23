خبير قانوني يوضح كيفية المضي بتعديل قانون الانتخابات

اوضح الخبير القانوني ، كيفية المضي بتعديل قانون الانتخابات، خصوصا ان بعض النواب يطالبون باجراء التعديل على القانون الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي.

وقال التميمي ان “المادة 60 من الدستور نصت على ان مشروع القانون يجب ان يأتي من السلطة التنفيذية سواء رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية وكذلك بالامكان ان يقوم 10 نواب او اللجنة المختصة ان تقدم مقترح القانون”.

واضاف ان “قانون الانتخابات، اصبح قانون رقم 9 لسنة 2020 والقاعدة القانونية تقول ان القانون لايلغى ولا يعدل الا بقانون، وبالتالي فأن تعديله اما يكون من خلال مشروع قانون يأتي من السلطة التنفيذية او بمقترح من 10 نواب او احدى اللجان المختصة في البرلمان”