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النزاهة تنفذ عمليات ضبط في عددٍ من دوائر محافظة نينوى


أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الجمعة، عن تنفذ عمليات ضبط في عددٍ من دوائر محافظة نينوى.

الهيأة قالت في بيان أن "فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط موظفٍ كان يعمل بصفة (عقد) في قسم الرعاية الاجتماعيَّة للمرأة في المحافظة لقيامه بالاحتفاظ بقاعدة البيانات للمُستفيدات من الدائرة في وحدة تخزين المعلومات،على الرغم من انقطاع علاقته بالدائرة وتهديد مدير الدائرة بخصوص قاعدة البيانات التي بحوزته؛ بقصد الابتزاز".

واضاف البيان انه " وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام الفريق بضبط مُوظَّفٍ سابقٍ في مديريَّة التقاعد وهو يمارس أعمال الوظيفة داخل المديريَّة، وقيامه بسحب الأضابير وتسليمها للمراجعين دون أن تكون له أيَّة صفةٍ قانونيَّةٍ؛ كونه (متقاعداً)"، مُبينا أنه "تمَّ ضبط مبلغٍ ماليٍّ في عجلته الخاصَّة، إضافة إلى ضبط هويَّات تقاعد وأحوال مدنيَّةٍ وكتبٍ مختلفةٍ بحوزته عائدةٍ لعددٍ من الأشخاص".

وأوضح أن "الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثالثةٍ من ضبط (مشرفٍ تربويٍّ)؛ لقيامه بجمع مبالغ ماليَّةٍ من المُشرفين التربويّين الاختصاص دون أخذ مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ"، لافتا إلى أنه "تمَّ ضبط المبالغ بحوزته".

 

واكد البيان انه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّتين (340 ، 307) من قانون العقوبات".

 

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