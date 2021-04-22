الصحة تحدد موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر

حددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر المفروض للحد من فايروس كورونا.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "الوزارة باشرت باستقدام العشرات الفرق الاجنبية واعتبارها البديل أمام الإخلاء الطبي وسفر الحالات للعلاج خارج العراق"، مبينا أنه "تم إجراء آلاف العمليات المختلفة ونحو أكثر من 500 عملية قلب مفتوح للأطفال توزعت مابين محافظات كربلاء والنجف وبابل وبغداد".

واستبعد وزير الصحة، "تغيير إجراءات الحظر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان"، مشيرا إلى "وجود تهاون كبير بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من خلال الدعوات إلى عدم إرتداء الكمامات وإقامة الدعوات ومآدب الافطار، إلى جانب اقامة مجالس العزاء".

وأكد "مازلنا نقيم الموقف الوبائي وسيتم إعادة النظر بالإجراءات المتبعة بعد عيد الفطر المبارك".