الأخبار

الصحة تحدد موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر


حددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر المفروض للحد من فايروس كورونا.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "الوزارة باشرت باستقدام العشرات الفرق الاجنبية واعتبارها البديل أمام الإخلاء الطبي وسفر الحالات للعلاج خارج العراق"، مبينا أنه "تم إجراء آلاف العمليات المختلفة ونحو أكثر من 500 عملية قلب مفتوح للأطفال توزعت مابين محافظات كربلاء والنجف وبابل وبغداد".

واستبعد وزير الصحة، "تغيير إجراءات الحظر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان"، مشيرا إلى "وجود تهاون كبير بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من خلال الدعوات إلى عدم إرتداء الكمامات وإقامة الدعوات ومآدب الافطار، إلى جانب اقامة مجالس العزاء".

وأكد "مازلنا نقيم الموقف الوبائي وسيتم إعادة النظر بالإجراءات المتبعة بعد عيد الفطر المبارك".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة تحدد موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر
المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش حظر التجوال
وفاة وكيل وزارة الصحة السابق
الحشد الشعبي : الكرمة والفلوجة والصقلاوية خالية من داعش
كتلة كردية تبدأ بحملة لإلغاء الاستقطاع داخل برلمان الإقليم
صادقون: حقوق المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي محفوظة بموازنة2021
وزارة الصحة: اللقاح سيكون إجبارياً في هذه الدوائر
بالفيديو .... وزير الكهرباء السابق والنائب الحالي كريم عفتان يشتري منزلا في اغلى بقعة في العالم
القبض على متهمين بالنصب والاحتيال والتهديد في الديوانية
النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على محافظ وعضو مجلس محافظة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك