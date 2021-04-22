المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش حظر التجوال

ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، الخميس، حظر التجول الجزئي والشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "المجلس الوزاري للامن الوطني عقد، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأكد الكاظمي خلال الجلسة على "أهمية وأولوية التدريب للقوات الأمنية، وبذل الجهود في مجال اعداد قادة سلك الشرطة وفق منهجية حديثة ومعايير متقدمة"، موجهاً "مستشار الامن القومي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، لغرض وضع رؤية شاملة حول توزيع الصلاحيات والمهام، وسبل التنسيق مع قيادات العمليات لتحديد المسؤوليات.

وناقش المجلس بحسب البيان "حظر التجول الجزئي والشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ضمن اجراءات مواجهة جائحة كورونا، وتقرر إضافة عضوية مستشارية الأمن القومي الى اللجنة".

وبحث المجلس "سبل تعزيز الاستقرار الأمني في محافظة نينوى، واستضاف في هذا الشأن محافظ نينوى وقائد العمليات فيها وقائد شرطتها، وناقش المجلس سبل ازالة المعوقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والإدارية وطرق تذليلها".

ووجه الكاظمي بـ"استضافة المحافظ والمسؤولين في المحافظة باحدى جلسات مجلس الوزراء المقبلة لاتخاذ القرارات اللازمة لخدمة ابناء محافظة نينوى واعمارها".