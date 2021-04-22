الأخبار

المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش حظر التجوال


ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، الخميس، حظر التجول الجزئي والشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "المجلس الوزاري للامن الوطني عقد، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وأكد الكاظمي خلال الجلسة على "أهمية وأولوية التدريب للقوات الأمنية، وبذل الجهود في مجال اعداد قادة سلك الشرطة وفق منهجية حديثة ومعايير متقدمة"، موجهاً "مستشار الامن القومي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، لغرض وضع رؤية شاملة حول توزيع الصلاحيات والمهام، وسبل التنسيق مع قيادات العمليات لتحديد المسؤوليات.

وناقش المجلس بحسب البيان "حظر التجول الجزئي والشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ضمن اجراءات مواجهة جائحة كورونا، وتقرر إضافة عضوية مستشارية الأمن القومي الى اللجنة".

وبحث المجلس "سبل تعزيز الاستقرار الأمني في محافظة نينوى، واستضاف في هذا الشأن محافظ نينوى وقائد العمليات فيها وقائد شرطتها، وناقش المجلس سبل ازالة المعوقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والإدارية وطرق تذليلها".

ووجه الكاظمي بـ"استضافة المحافظ والمسؤولين في المحافظة باحدى جلسات مجلس الوزراء المقبلة لاتخاذ القرارات اللازمة لخدمة ابناء محافظة نينوى واعمارها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش حظر التجوال
وفاة وكيل وزارة الصحة السابق
الحشد الشعبي : الكرمة والفلوجة والصقلاوية خالية من داعش
كتلة كردية تبدأ بحملة لإلغاء الاستقطاع داخل برلمان الإقليم
صادقون: حقوق المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي محفوظة بموازنة2021
وزارة الصحة: اللقاح سيكون إجبارياً في هذه الدوائر
بالفيديو .... وزير الكهرباء السابق والنائب الحالي كريم عفتان يشتري منزلا في اغلى بقعة في العالم
القبض على متهمين بالنصب والاحتيال والتهديد في الديوانية
النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على محافظ وعضو مجلس محافظة
القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في ميسان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك