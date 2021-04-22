كتلة كردية تبدأ بحملة لإلغاء الاستقطاع داخل برلمان الإقليم

أعلن عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عثمان كريم، الخميس، المباشرة بجمع تواقيع لإلغاء الاستقطاع المفروض على رواتب الموظفين في كردستان.

وقال كريم إن “الاستقطاع كان أمرا مؤقتا ويجب أن ينتهي بعد اتفاق الموازنة مع بغداد وأيضا صعود أسعار النفط، ويجب أن تكون هناك شفافية واضحة من قبل الحكومة”.

وأضاف أن “كتلة الاتحاد الوطني باشرت بجمع تواقيع من آجل إلغاء القانون داخل البرلمان، لآن سلطة البرلمان يجب أن تكون شاملة وأي فرض ضرائب أو استقطاعات يجب أن لايتخذ من الحكومة بمفردها”.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان اليوم المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين في كردستان بداية من يوم الأحد المقبل بنسبة استقطاع تصل إلى 21%.