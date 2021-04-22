صادقون: حقوق المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي محفوظة بموازنة2021

اكدت كتلة صادقون النيابية، الخميس، ان مكانة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي محفوظة في موازنة 2021.

وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” التخصيصات التي تمت اضافتها في الموازنة والتي خصص جزء كبير منها الى الحشد سيتم من خلالها إعادة المفسوخة عقودهم الى الخدمة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف، ان” الالية الخاصة بإعادتهم الى الخدمة الان طور الدراسة لدى الجهات التنفيذية وسيتم المباشرة بها قريبا جدا وعلى الهيئة تدارك الامر لتتمكن من إعادة منتسبيها من المفسوخة عقودهم”.

وأشار الى ان” ملف إعادة المفسوخة عقودهم في الوقت الراهن بيد الحكومة ووزارة المالية واي اجراء في الوقت الحالي غير انتظار قرارهم لا يجدي نفعا لكن سيتم إعادة أبناء الحشد الشعبي قريبا جدا”.