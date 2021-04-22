القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في ميسان

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ميسان.

الوزارة قالت في بيان ان "مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان القت القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما (1كغم) من مادة الكريستال، و(10)غم من مادة الحشيشة إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي".

واضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات"