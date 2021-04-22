نائب يكشف عن الرقم الحقيقي لرواتب اعضاء البرلمان

اوضح النائب عن كتلة الفتح النيابية مختار الموسوي، الخميس، أن راتب البرلماني لا يتجاوز 6 ملايين دينار، نافيا امتلاك النائب سيارات حكومية.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “هناك تضليل إعلامي يراد منه تسقيط مجلس النواب لفسح المجال امام السراق”،

مبينا أن “راتب النائب كان يصل في الدورات السابقة إلى ١٢ مليونا قبل إطلاق حزمة الإصلاحات أما الدورة الحالية ٦ ملايين دينار أعلى معدلاته”.

وأشار الموسوي إلى أن “هناك ماكنة اعلامية تحاول اجترار اخبار مكذوبة عن رواتب النواب بهدف خلط الاوراق لاشغال الراي العام”.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت في تصريح سابق عن أن رواتب اعضاء مجلس النواب ستتقلص بعد قرار البرلمان وستكون بنحو أربعة ملايين دينار مع قطع أجور الضيافة البالغة مليونين دينار.