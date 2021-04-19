النائب الفتلاوي: ننتظر التطبيق الفعلي للاتفاقيات الأمنية من قبل الحكومة

طالب عضو مجلس النواب، فاضل الفتلاوي، الاثنين، الحكومة بالإسراع في تطبيق نصوص الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وقال الفتلاوي، في تصريح صحفي انه” بعد كل الإيجابيات التي اخذناها على الخطوة الحكومية تجاه سحب القوات الامريكية من العراق ننتظر اليوم صدق النوايا من قبل الحكومة فيما يخص تطبيق النصوص التي جاءت بالحوار الاستراتيجي”.

وأضاف، انه ” على الحكومة ان تعلم جيدا بان خروج القوات الأجنبية امر لا مفر منه وانه يجب ان تبدأ بوضع التسلسل الزمني لخروج تلك القوات من العراق”.

واشار الى ان” عليها أيضا كشف الضمانات التي أعطتها أمريكا لإخراج كامل قواتها من العراق والإبقاء على الاستشاريين والمدربين غير القتاليين”.