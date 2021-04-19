القبض 7 متهمين بإطلاق العيارات النارية بمجلس عزاء في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 7 متهمين على أثر إطلاقهم العيارات النارية في مجلس عزاء بإحدى مناطق مدينة العمارة مركز المحافظة.

المديرية قالت في بيان أنه "بعد ورود إخبار عن سماع صوت إطلاق نار تبين فيما بعد أن مصدره تشييع جنازة في إحدى مناطق المحافظة ضمن قاطع البلدة، على الفور تم تشكيل قوة مشتركة من أقسام وأفواج طوارئ مديرية شرطة المحافظة وقامت بفرض طوقا أمنيا على المنطقة وإلقاء القبض على (7) متهمين وضبط عدد من الأسلحة النارية واعتدة مختلفة".

واضاف البيان انه " تمت إحالتهم الى مركز الاحتجاز الأمني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".