الحشد الشعبي يعثر على سيارات مفخخة في الموصل

عثرت قوة من الحشد الشعبي اليوم الاثنين، على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل تحت الأنقاض والتي تعمل الهندسة العسكرية على رفعها.

وذكر بيان لإعلام الحشد أن مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة الى الهيئة قامت بتفكيك ثلاث سيارات مفخخة، فيما تعمل على تفكيك ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل لمنع استغلاله.

وكانت هيئة الحشد الشعبي اطلقت، في 26 آذار 2021، حملة خدمية كبرى بإسم “نهضة نينوى” لإعادة الحياة الى مدينة الموصل بالتعاون مع إدارة محافظة نينوى.