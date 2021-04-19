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العائلة المالكة سابقاً ترد على المدعو فائق الشيخ علي اتهم الملك غازي بـ"الشذوذ"


أصدر أبناء الأميرة بديعة بنت علي بن الحسين، ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة "الحجازية الهاشمية"، اليوم الأحد، بيانا بشأن اتهامات طالت ثاني ملوك العراق بـ"الشذوذ".

وجاء في البيان الصحفي: "إلى الرأي العام العراقي المحترم، باسم أبناء الشريف الحسين بن علي و الأميرة بديعة بنت الملك علي، نود نحن أبناء المغفور لها سمو الأميرة بديعة بنت الملك علي الهاشمي رحمها الله التعبير عن شديد غضبنا وأسفنا واحتقارنا للتخرصات السخيفة التي أدلى بها (فائق الشيخ علي - نائب في البرلمان العراقي)، في برنامج تلفزيوني بحق المغفور له جلالة الملك غازي رحمه الله".

وأضاف: "من حيث يعلم جميع العراقيين أن الملك غازي رحمه الله كان ملكا وطنيا حريصا على بلده وشعبه، وكان صاحب مواقف سيادية شامخة فرضت على المجتمع الدولي آنذاك احترام العراق والعراقيين، ولذلك تبدو فيه هذه التصريحات مجرد تسقيط اجتماعي فج وسخيف ومفضوح، سوف يرتد على قائله".

وتابع البيان: "في الوقت الذي نستغرب فيه أن ينسب الشيخ علي تلك التصريحات إلى سمو الأميرة بديعة رحمها الله، وذلك بعد وفاتها بأقل من عام، نود أن نؤكد على كوننا نحن أبناء الأميرة لم نسمع منها مثل هذه الادعاءات والتوصيفات أبدا بحق الملك غازي".

وأردف: "نذكر فائق الشيخ بوصية الأميرة بديعة رحمها الله، حين تنازلت عن ريع وأرباح كتاب مذكراتها للأيتام (كتبه فائق الشيخ)، إلا أن الأيتام لم يستلموا شيئا منها".

يذكر أن النائب فائق الشيخ علي اتهم خلال مقابلة تلفزيونية معه، الملك غازي ثاني ملوك العراق بـ"الشذوذ" وقال إن "هذا الكلام سمعه من الأميرة بديعة".

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