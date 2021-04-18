أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن اعتقال "إرهابي" جنوبي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من شعبة استخبارات الفرقة ١٧ ضمن قاطع عمليات بغداد من القاء القبض على الإرهابي المكنى (ابو احمد إتصالات)"،

مشيرة الى أن "هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مشترك من استخبارات الفرقة ١٧ لواء رئاسة الجمهورية الثاني وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب الدورة".

وأضافت أنه "تم نصب كمين محكم له في منطقة الدورة ببغداد والقبض عليه، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".