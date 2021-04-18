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عرب كركوك يحذرون من عودة نشاط الإرهاب ويتمسكون بالحشد الشعبي


أبدى القيادي العربي في كركوك حاتم العاصي، الأحد، تخوفه الشديد من عودة نشاط داعش الارهابي بالمحافظة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وقال العاصي في حديث صحفي إن “ داعش الإرهابي بات يشكل تهديدا كبيرا على مناطق جنوب كركوك، والعمليات الأخيرة أثبت حاجة ملحة للحشد الشعبي في مناطق متعددة من المحافظة”.

وأضاف أن “ الحشد الشعبي هو القوة الضاربة لمعالجة تمدد داعش، وأغلبهم من العناصر الفارة من نينوى، وفي حال لم تتم معالجة الأمر سريعا، نخشى من تمدد الإرهاب لمناطق واسعة من جنوب المحافظة”.

وشن داعش الإرهابي يوم أمس هجوما على أحدى نقاط التفتيش الأمنية جنوبي محافظة كركوك، فيما قام باختطاف أحد وجهاء قبيلة العبيد صباح اليوم الأحد بحسب مصدر أمني.

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