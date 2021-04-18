خبير أمني كردي يحذر من أفعال خطيرة تقوم بها المخابرات التركية في كردستان

حذر الخبير الأمني الكردي هاوكار الجاف، الأحد، من افعال تقوم بها المخابرات التركية في المناطق الحدودية بين تركيا والإقليم.

وقال الجاف في حديث صحفي إن “المخابرات التركية لها سيطرة ونفوذ واسع، وهي تقوم بأفعال خطيرة من آجل إشعال فتيل أزمة بين الأطراف الداخلية الكردية”.

وأضاف أن “المخابرات التركية تصول وتجول داخل سيارات خاصة، في مناطق شمال أربيل، ودهوك، ولديها مكاتب خاصة، ونفوذ واسع داخل تلك المناطق، وتحاول بكل جهودها أن تجعل الصراع دمويا وداخليا بين الكرد”.

وكان مصدر أمني قد كشف عن استهداف ضابط في البيشمركة بعبوة ناسفة وضعت داخل سيارته صباح اليوم في ناحية سيدكان شمالي مدينة أربيل.