الاستيلاء على اكبر مخبأ للعبوات الناسفة والمتفجرات غربي الانبار

اعلن مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الاحد، الاستيلاء على اكبر مخبأ للعبوات الناسفة والمتفجرات بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق بالحملة الامنية على مناطق غربي الانبار .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع بقية صنوف الاجهزة الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء عنه غربي مدينة الانبار، تمكنت من خلالها من الاستيلاء على اكبر مخبأ للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان” المخبأ ضم 145 صاعق تفجير و 119 عبوة ناسفة على شكل غالون سعة 10 لتر يحوي على مواد شديدة الانفجار و 119 مسطرة تفجير وه عبوات ناسفة محلية الصنع ،مبينا ان” وحدة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع اي اصابات بشرية في صفوف القوات الامنية ، موضحا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من ضبط المخبأ “.

يشار الى ان القوات الامنية تمكنت خلال الفترة الحالية من الاستيلاء على العشرات من مخابئ الاسلحة في مناطق مختلفة من مدن الانبار “