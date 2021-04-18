قيادي كردي يدعو لشمول الإقليم بإجراءات مكافحة الفساد

طالب القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، الأحد، بشمول إقليم كردستان بإجراءات مكافحة الفساد التي تقوم بها الحكومة الاتحادية.

وقال داود في تصريح صحفي إن “الفساد المالي والإداري ونهب الأموال في إقليم كردستان وصلت لدرجات عالية جدا، وهناك أموال ضخمة في أرصدة البنوك الداخلية والخارجية لمسؤولين كرد”.

وأضاف أنه “إذا كانت الحكومة الاتحادية جادة في محاربة الفساد فعليها أن لاتجامل في هذا الملف وتتصدى لجميع المتهمين ومن يسرقون قوت المواطنين، وعلى رأسهم المسؤولين في أحزاب السلطة الحاكمة داخل إقليم كردستان، كون هؤلاء لاتوجد جهة رقابية في الإقليم تستطيع محاسبتهم”.