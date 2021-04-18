الفيادي في الفتح محمد البياتي : السفارة الامريكية لا تقدم اي خدمات دبلوماسية

أكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، الاحد، بان السفارة الامريكية في بغداد لا تقدم اي خدمات دبلوماسية.

وقال البياتي في حديث صحفي، ان “السفارة الامريكية في بغداد من حيث مساحتها وعدد موظفيها هي الاكبر مقارنة بمقرات السفارات الاجنبية في العراق وربما المنطقة برمتها لكن المفاجئة انها لاتقدم اي خدمات دبلوماسية سواء فيزا او غيرها بل يتم اعطاءها من موقع اخر”.

واضاف، ان “انشاء سفارة بهذا الحجم الكبير لم يكن للخدمات الدبلوماسية وفق الصورة الواضحة بل هي قاعدة عسكرية كبيرة”.

وتعد السفارة الامريكية في بغداد احدى اكبر سفارات الولايات المتحدة وتقع ضمن المنطقة الخضراء وسط بغداد