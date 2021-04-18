الدفاع النيابية: سجلنا الكثير من الاشكاليات على مباحثات الوفد المفاوض مع امريكا

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، السعي لاستضافة الوفد العراقي المشارك بمباحثات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة للإستفسار عن بعض الأمور.

وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، في تصريح صحفي انه” لدينا الكثير من الأسئلة التي سنطرحها على الوفد العراقي المفاوض في الحوار الاستراتيجي للإستفسار عن طبيعة الإدارة للقواعد المتواجدة فيها قوات امريكية وقوات اجنبية أخرى في عين الأسد والكثير من القواعد في مناطق الغربية والشمال”.

وأضاف، انه” سنستعلم عن هذه الامور وطبيعة الاتفاق الذي جرى حولها من احد اعضاء الوفد عند استضافته او استضافة رئيس الوفد ومساعديه للتأكد من بعض الامور التي تم الاتفاق عليها”.

واشار الى ان” الكثير من الإشكاليات سجلناها على الوفد واعضائه بسبب بعض الموقف التي تدل على عدم وجود تفاهمات بين أعضاء الوفد حول القضايا السيادية”