الكشف عن الخطة المقبلة لحظر التجوال

كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، عن الخطة المقبلة لحظر التجوال، فيما اكدت ان الحظر كان له دور كبير في الموجة الوبائية الأولى واثر بشكل فعال.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريحات إن "حظر التجوال ليس له علاقة مباشرة بكسر سلسلة التنقل، لكنه أسهم في قضايا متعددة منها منع التجمعات ودفع المواطنين باتجاه الالتزام بالاجراءات الوقائية".

وأضاف أن "الحظر كان له دور كبير في الموجة الوبائية الأولى واثر بشكل فعال، لكن بعد ان دخل العراق المراحل المتقدمة ثم الموجة الثانية نلاحظ ان فعالية الحظر سواء الشامل أو الجزئي قلت وليست بذات التاثير"، مشيراً إلى أن "الحظر يبقى بالأخير اجراءً اضطرارياً تلجأ له وزارة الصحة لانه لا يوجد التزام بالاجراءات الوقائية".

وتابع خلاطي أن "الالتزام بالاجراءات الوقائية بالظروف الطبيعية يجب ان يكون ذاتياً بدون اجبار، لكن في حال عدم التزام المواطنين تلجأ الحكومة الى فرض الحظر حتى تدفع المواطنين إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية"، موضحاً أن "الخطة المقبلة بشأن حظر التجوال تكون بالاجراءات الحالية نفسها وهو حظر جزئي ليلاً ومدة يومين في الاسبوع شاملاً، ونأمل ان يتحول الى التزام ذاتي بدون هذه القيود".