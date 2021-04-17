التربية: مستعدون لبدء الدوام الحضوري المقرر يوم غد

كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، عن استعداداتها لبدء الدوام الحضوري في المدارس المقرر يوم غد الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح إن “الآلية التي اعتمدتها وزارة التربية هي مقترح طرحته على اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون الدوام حضوريا ليومين للصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية والمراحل المنتهية للسادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس الاعدادي”.

وأضاف، أن “الموافقة على المقترحات من قبل العليا للصحة والسلامة الوطنية جاءت بهدف رفد التلاميذ في الصفوف الثلاثة الابتدائية بمادة تعليمية مكثفة وفرص افضل باعتبار أنهم في العام الماضي والحالي لم يحصلوا على فرص مناسبة كمرحلة ابتدائية اساس والتي قد تسبب مشاكل مستقبلية في المسيرة التربوية لدى الطلبة”.

وأشار الى أن “الوزارة تسعى الى الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة”، مبينا أن “القرار جاء لفائدة الطلبة والتواصل بالعملية التعليمية”.

وتابع أن “يوم غد الاحد سيبدأ اول ايام التعليم الحضوري في الكورس الثاني بذات الاجراءات التي اتبعت في الكورس الاول من تباعد بدني وتعفير للصفوف”.

وبين أن “هنالك جهة مشرفة هي لجنة الصحة والسلامة الوطنية”، فضلا عن وجود تقييم ودراسة للوضع وقد نكمل المناهج الدراسية المتبقية”.

ونوه بأن “الوزارة أعلنت سابقا التكييف الخاص بمناهج الكورس الثاني بالنسبة للمراحل غير المنتهية باعتبار أن المراحل المنتهية تم اعلان تكييف مناهجها منذ بداية العام الدراسي”.