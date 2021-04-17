البياتي: وجود القوات الاجنبية في العراق ابرز عوامل عدم “استقراره”

اكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، السبت، بان وجود القوات الاجنبية في العراق ابرز عوامل عدم استقراره.

وقال البياتي في حديث صحفي ،ان” وجود القوات الاجنبية في العراق مرفوض واغلب مكوناته لاترغب بها وهي تعبر عن ذلك بشكل واضح بين الحين والاخر”.

واضاف البياتي،ان” وجود القوات الاجنبية اهم عوامل عدم الاستقرار في العراق وهذا امر لايختلف عليه اثنان مؤكدا بان قرار مجلس النواب بخروج تلك القوات جاء من تعبير عن موقف وطني وتاكيد بان على ان تلك القوات تلعب دور سلبي في الاطار الامني”.

واشار الى ان” موقف كل القوى الوطنية العراقية حيال وجود القوات الاجنبية مؤحد ومنجسم مع مصالح البلاد العليا في ضرورو الاستقرار الذي ياتي من رحيل تلك القوات لانه لدينا قدرات وطنية في المشهد الامني قادرة على درء اي تحديات امنية”.

وكان مجلس النواب قرر قبل اكثر من عام اخراج القوات الاجنبية من البلاد بما فيها الامريكية”