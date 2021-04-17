خشان : 7 شخصيات تدير البرلمان والنواب لا يمثلون محافظاتهم

اعتبر السياسي العراقي المستقل، باسم خشان، السبت، ان العراق اصبح بفضل الأحزاب والكتل عبارة عن حلبة مصارعة، لافتا الى ان 7 شخصيات تدير البرلمان.

وقال خشان في تصريح صحفي، ان” الخلافات السياسية والحزبية والفئوية بين السياسيين حولت البلاد الى حلبة مصارعة وجردت المواطن من كل وسائل الدفاع والتغيير واصبح ليس له وسيلة للتعبير سوى التفرج والنظر فقط”.

وأضاف، ان” العدد الكبير من النواب داخل البرلمان بالأساس لا يمثلون المحافظات التي انتخبتهم وان الأمور كلها مختزلة بيد مجموعة تقود هذه المجموعة والتي لا تتجاوز الـ7 اشخاص”.

وأضاف، ان” البرلمانيين والحكومة جردت المواطن من روحية العيش البسيط وجعلته غارق في التفكير والكيفية التي يوفر بها لقمة العيش”