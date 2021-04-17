الحشد: حقول نفط خانة مؤمنة بنسبة 100%.. احبطنا 7 هجمات في محيطها

اكد الحشد الشعبي، الجمعة، بان حقول نفط خانة شرق ديالى مؤمنة بشكل كامل.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ان” حقول نفط خانة الاستراتيجية شرق ديالى مؤمنة بنسبة 100% بالوقت الراهن مؤكدا نشر 3 احزمة امنية في محيطها لدرء مخاطر الارهاب”.

واضاف الحسيني،ان” داعش الارهابي شن 7 هجمات في محيط حقول نفط خانة في محيط لاختراق الاحزمة الامنية الا انه فشل في تحقيق مبتغاه مؤكدا بان دماء مقاتلي الحشد وقادته اسهمت في حماية اهم مرفق اقتصادي شرق ديالى في اشارة منه الى حقول نفط خانة”.

واشار الى ان” وجود الحشد الشعبي في محيط نفط خانة اسهم في حماية مرفق اقتصادي مهم من التخريب لان اجندة داعش كان تنصب في هذا الاتجاه لافتا الى ان الوضع الامني في نفط خانة مستقر حاليا”.

وتعد حقول نفط خانة من اهم واكبر الحقول النفطية في ديالى والتي اكتشفت قبل اكثر من 100 سنة”