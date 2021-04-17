الأخبار

الحشد: حقول نفط خانة مؤمنة بنسبة 100%.. احبطنا 7 هجمات في محيطها


اكد الحشد الشعبي، الجمعة، بان حقول نفط خانة شرق ديالى مؤمنة بشكل كامل.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ان” حقول نفط خانة الاستراتيجية شرق ديالى مؤمنة بنسبة 100% بالوقت الراهن مؤكدا نشر 3 احزمة امنية في محيطها لدرء مخاطر الارهاب”.

واضاف الحسيني،ان” داعش الارهابي شن 7 هجمات في محيط حقول نفط خانة في محيط لاختراق الاحزمة الامنية الا انه فشل في تحقيق مبتغاه مؤكدا بان دماء مقاتلي الحشد وقادته اسهمت في حماية اهم مرفق اقتصادي شرق ديالى في اشارة منه الى حقول نفط خانة”.

واشار الى ان” وجود الحشد الشعبي في محيط نفط خانة اسهم في حماية مرفق اقتصادي مهم من التخريب لان اجندة داعش كان تنصب في هذا الاتجاه لافتا الى ان الوضع الامني في نفط خانة مستقر حاليا”.

وتعد حقول نفط خانة من اهم واكبر الحقول النفطية في ديالى والتي اكتشفت قبل اكثر من 100 سنة”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حزب شبكي ينتقد صمت الحكومة إزاء قصف الحشد الشعبي في نينوى
عمليات بغداد: اعتقال عدد من المتهمين بالاتجار بالبشر وترويج المخدرات
الحشد: حقول نفط خانة مؤمنة بنسبة 100%.. احبطنا 7 هجمات في محيطها
بينهم امراة.. القبض على 5 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة ببغداد
الاعرجي يدعو القوى السياسية الى المشاركة بـ"الحوار الوطني"
محافظ ذي قار يقرر سحب صلاحيات نائبيه ومعاونيه ومستشاريه
صادقون تتبنى مطالبة البرلمان بإصدار قرار ملزم لمنع تمرير الاستقطاعات
النائب محمد الخالدي يستبعد إجراء” انتخابات مبكرة” في موعدها المقرر
الامن الوطني يلقي القبض على اثنين من تجار المخدرات في بغداد
المالية النيابية: لا خيار امامنا سوى استجواب وإقالة وزير المالية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك