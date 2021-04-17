بينهم امراة.. القبض على 5 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة ببغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على 5 متهمين بمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة بالعاصمة بغداد

القيادة قالت في بيان ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية القت القبض على متهم وامرأة بتعاطي ومتاجرة المواد المخدرة في منطقة"الاستكشافات" شرقي بغداد ، وبحوزتهما كمية من مادة الكريستال المخدرة وبايب للتعاطي وقنينة إشعال، بالإضافة الى حيازتهما 2 بندقية كلاشنكوف، و4مخزن بندقية،و120 إطلاقة بندقية".

وتابع ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية القت القبض على 3 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 28 (مخدرات) في منطقة "حي الرسالة " ب‍بغداد، ليتم إحالة جميع المتهمين مع المواد المضبوطة أصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".