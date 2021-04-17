صادقون تتبنى مطالبة البرلمان بإصدار قرار ملزم لمنع تمرير الاستقطاعات

اكدت كتلة صادقون النيابية , السبت ,انها تبنت بتقديم طلب بإصدار قرار ملزم لمنع تمرير قرار وزير المالية محمد علاوي باستقطاع ضريبي وباثر رجعي لرواتب الموظفين , مشيرة الى ان من يرغب بتنمية الموارد عليه ان يفعل أساليب وطرق لاتؤثر على دخل الموظف او حياة المواطن المعيشية .

وقال عضو الكتلة النائب فاضل جابر في تصريح صحفي, ان ” كتلة صادقون رفضت رفضا قاطعا قرار وزير المالية والموجه الى امانة مجلس الوزراء الى تراجعه وسحب الكتاب لكون القرار مؤذي للموظفين ومكمل الى رفع سعر صرف الدولار الذي سحب مبالغ كبيرة من الراتب بسبب ارتفاع الأسعار ” .

وأضاف جابر ان ” كتلة صادقون ستقدم طلبا الى مجلس النواب خلال جلسته المقبلة الى اصدار قرار ملزم لمنع تمرير قرار وزير المالية محمد علاوي باستقطاع ظريبي وباثر رجعي لرواتب الموظفين ” .