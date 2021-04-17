المالية النيابية: لا خيار امامنا سوى استجواب وإقالة وزير المالية

أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي ، السبت ، أن استمرار وزير المالية علي علاوي بهذا النهج قد يدفعنا لاستجوابه كونه فشل في إدارة السياسة المالية.

وقال الشبكي في تصريح صحفي، إن “كتاب وزير المالية هو توصية إلى مجلس الوزراء باجراء استقطاعات ضريبية بأثر رجعي اعتبارا من ١/ ١ / ٢٠٢٠”.

وأضاف ان “المادة ٣٤ التي أشاد بيها وزير المالية ليس لها علاقة باستقطاع رواتب الموظفين”، مشيرا إلى أن “استمرار وزير المالية بهذا النهج فلا خيار امامنا سوى استجوابه واقالته من منصبه”.

وأشار الشبكي الى “هناك تذمرا سياسيا وشعبيا على خلفية إصرار وزير المالية علي علاوي على فرض استقطاعات ضريبية على الموظفين”.

وكان النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد دعا في تصريح سابق مجلس الوزراء الى تغيير اسم وزارة المالية الاتحادية الى وزارة القروض والضرائب، متهما وزير المالية علي علاوي بقمع الفقراء والموظفين المنهكين.