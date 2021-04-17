نائب كردي: وزير المالية يقمع الفقراء والموظفين المنهكين

دعا النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد ، السبت ، مجلس الوزراء الى تغيير اسم وزارة المالية الاتحادية الى وزارة القروض والضرائب، متهما وزير المالية علي علاوي بقمع الفقراء والموظفين المنهكين.

وقال محمد في تصريح صحفي إن “الهدف الأساسي لوزير المالية علي علاوي هو فرض الضرائب ورفع سعر صرف الدولار والاعتماد على القروض”.

وأضاف أن “الوزير الحالي أخفق في إدارة وزارته منذ توليه المنصب”، مشيرا إلى أن “هناك ملاحظات عدة حول أداء الوزير الذي لم يكن بمستوى الطموح”.

و لفت محمد إلى أن “علاوي يستخدم جميع أدوات السياسة سعيا منه لتحقيق قمع الفقراء والموظفين المنهكين”.

وكان أعضاء بمجلس النواب أكدوا، أن مقترح وزير المالية لفرض ضرائب على الموظفين لا يمكن القبول به وسيؤدي إلى أزمات وكوارث جديدة تصيب النسبة الاغلب من الشعب.