مطالبة نيابية باعادة النخيب والرحالية الى كربلاء

طالب النائب حامد الموسوي، اليوم السبت، بأعادة ناحيتي النخيب والرحالية الى محافظة كربلاء وفك أرتباطهما بمحافظة الأنبار.

وبحسب الوثيقة، قال الموسوي، " نطالب بأعادة ناحيتي النخيب والرحالية الى محافظة كربلاء وفك أرتباطهما بمحافظة الأنبار، بخلافه سنلجأ الى قضاء والمحكمة الاتحادية العليا التي من واجباتها حل الخلافات بين المحافظات، ولدينا ما يثبت من الوثائق والخرائط ما يثبت عائدية تلك الناحيتين الى الحدود الادارية للمحافظة".