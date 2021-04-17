المالية النيابية تلوح باستجواب علاوي بسبب الاستقطاع الضريبي

لوحت اللجنة المالية النيابية , السبت , قيامها باستجواب وزير المالية محمد علاوي في حال عدم تراجعه عن قراره الخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح صحفي ان ” كتاب وزير المالية القاضي بالمباشرة بالاستقطاع الضريبي وباثر رجعي سيضر كثيرا بالموظفين ويتنقى مع قانون الموازنة لكون لايوجد فيه سند ” .

وأضاف ان ” مجلس الوزراء عليه رفض كتاب وزير المالية محمد علاوي المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي”.

وحذر كوجر من انه “في حال عدم تراجع علاوي وسحب الكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء فان اللجنة المالية ستقوم باستجواب الوزير ”