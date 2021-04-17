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الداخلية: عدم السماح للمواطنين بمراجعة دوائر الوزارة دون تلقي لقاح كورونا


اكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا اليوم السبت، عدم السماح بمراجعة المواطنين للدوائر ذات الطبيعة المكتظة، وموظفيها بالدوام دون تلقي لقاح كورونا.

وقال المحنا في تصريحات صحفية، إنه بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الاخذ بالإجراءات الصحية المعتمدة، وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءاً من تاريخ 20 نيسان 2021 إلا بعد أخذ اللقاح".

وأشار إلى أن الفرق الصحية التابعة ل‍وزارة الصحة باشرت إجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة آنفاً والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات".

وقررت اللجنة العليا في اجتماع في وقت سابق عدم السماح للمواطنين بمراجعة الدوائر المكتظة والصيدليات والمطاعم وبعض مرافق الحياة بمزاولة عملها دون أخذ العاملين فيها لقاح كورونا.

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