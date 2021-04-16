النائب محمد الخالدي: حملة مكافحة الفساد لم تسهم في اعادة اي مبالغ لخزينة الدولة

اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الجمعة، بان حملة مكافحة الفساد لم تسهم في اعادة اي مبالع لخزينة الدولة.

وقال الخالدي ،ان” ندعم مواجهة الفساد في العراق لانه افة خطيرة توازي الارهاب في تداعياتها السلبية لكن وفق اطر واضحة وشفافية مؤكدا بانها المواجهة لم تصل حتى الان الى مرحلة متقدمة في النيل من الفاسدين الحقيقين وقطع كل الادوات التي من خلالها يتم نهب المال العام”.

واضاف الخالدي،ان” رغم الحديث الكبير عن انشطة مكافحة الفساد في العراق لكنها في المقابل لم تعيد اي مبالغ لخزينة الدولة وهذا امر سلبي لان حجم الاموال المنهوبة كبيرة وفق التقارير الرسمية فيما ان الفساد في المشاريع في كل المحافظات ليس محدود وهناك الاف من علامات الاستفهام”.

ويعاني العراق من تنامي معدلات الفساد في السنوات الماضية على نحو نهب اموال كبيرة”