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ضبط أحزمة ناسفة داخل أوكار داعش الارهابي في الانبار


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على اوكار تابعة لتنظيم داعش الارهابي في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار بالتنسيق مع جهاز مكافحة الارهاب من تنفيذ واجب تفتيش في شمال منطقة الرطبة بعمق الصحراء، وعثرت على وكر يحتوي حزامين ناسفين ودراجة نارية و تم تفجير الوكر و محتوياته من قبل مفرزة المعالجة".

وأضاف البيان، "فيما شرعت الفرقة ذاتها بواجب تفتيش اخر في قاطع المسؤولية وعثرت على 3 اوكار متقاربة تحتوي على لابتوب لوحي و أجهزة أتصال مع بطاريات و جهازي موبايل يستخدم للتفجير، حيث تم تفجير الاوكار بعد رفع المواد من قبل مفرزة معالجة الفرقة".

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