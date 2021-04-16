ضبط حاويات تحتوي دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب (3) حاويات تحتوي على دراجات نارية وهوائية وادوات مستعملة مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الأوسط.

وذكر اعلام الهيأة في بيان ان "عملية الضبط تمت استناداً إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي".

واشار البيان الى "احالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".